Uguali e diversi, 138 classi del Friuli a lezione di rispetto e inclusione

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Crescere consapevoli, costruire e proteggere il futuro. Questi i temi al centro della la nuova stagione di uguali/diversi, il progetto dell’associazione culturale Thesis che educa alla cittadinanza attraverso parole, emozioni e responsabilità
Dal 27 novembre la quarta edizione per 138 classi di 13 suole del Friuli con 11 spettacoli ed eventi interattivi e 54 laboratori. Fra le novità, il percorso sulla salute mentale dei ragazzi, per dare voce a una fragilità che presenta dati allarmanti