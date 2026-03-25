UIL Pensionati:“Non siamo un costo, ma una risorsa per il Paese”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Nelle condizioni in cui versa il Paese e l’Ue -crisi nazionali e incertezze internazionali, stanziamenti su armamenti a scapito dello stato sociale- è necessario che gli anziani non vengano abbandonati a se stessi ad affrontare le carenze che il nostro tessuto sociale sta continuando a riservare. Lunghe le liste d’attesa della sanità, cure inaccessibili, pensioni sempre più erose dall’inflazione, speculazioni sui prezzi dei servizi e beni di consumo non allineati al costo della vita, stanno condannando gli anziani alla povertà assoluta nel momento di maggior bisogno. Quanto in atto, sta producendo incrementi della povertà e di nuovi esclusi, rischiano di creare nuovi emarginati.

E’ l’allarme lanciato oggi nel documento finale del 13° Congresso regionale di UIL Pensionati Friuli Venezia Giulia, dal neoeletto segretario generale Michele Cipriani.

“Un ruolo attivo nel futuro” è lo slogan assunto dalla UILP regionale, e che diventa la linea della nuova segreteria che accanto a Cipriani vede segretari Luigi Oddo, Sergio Benvenuto, Pierantonio Rigo, Sonia Miani e Gianfranco Flora tesoriere. Linea che si realizzerà concretamente con la proposta di realizzare un servizio civile per gli anziani attivi, ancora in grado di rappresentare il vero sistema di welfare e sostegno delle famiglie.

La UILP del Friuli Venezia Giulia rilancia inoltre, insieme alla UIL confederale, la negoziazione sociale, cui vanno aggiunte la riforma sanitaria e la detassazione degli aumenti sulle pensioni, unica soluzione per consolidare e migliorare le tutele per le persone anziane. Vanno perseguiti progetti virtuosi come quello portato avanti con la Regione Friuli Venezia Giulia sulla liberazione di risorse in favore di pensionate e pensionati.

Il dibattito è stato ulteriormente arricchito dagli interventi del segretario generale della UILP Carmelo Barbagallo che ha toccato tutti gli impegni assunti dalla categoria dei pensionati; dal disegno di legge presentato al Cnel, welfare di prossimità, sanità, pressione fiscale, al tema dell’assistenza e cura.

A fronte di questi impegni, la UILP del Friuli Venezia Giulia si impegna a rispondere alle esigenze delle pensionate e dei pensionati rafforzando la propria radicazione nei territori con una rete capillare di volontariato.