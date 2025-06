Un nuovo cammino spirituale collega Gemona a Padova sulle tracce di Sant’Antonio

Dal Santuario di Gemona alla Basilica di Padova, ripercorrendo le orme di Sant’Antonio.

Un rinnovato itinerario spirituale, ma anche naturalistico, è stato presentato nella giornata odierna dall’amministrazione comunale di Gemona del Friuli, che dal 2019 si è adoperata per prima al fine di dare nuova vita e percorribilità a un percorso che rappresenta ora una rete di collegamento tra territori e secoli di storia.

Il progetto, realizzato in sinergia con la Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG, il Santuario di Gemona, più antico luogo di culto al mondo dedicato al Santo, e i Frati della Basilica di Padova, è costituito da un doppio tracciato, pedonale e ciclistico, lungo 257 km, e ripartito in 11 tappe, divenendo il primo itinerario devozionale interamente ciclopedonale in Italia.

Si aggiunge ad altri 6 percorsi religiosi già esistenti in regione, che nel 2024 hanno registrato un incremento del 15% rispetto ai 12 mesi precedenti, rappresentando una straordinaria opportunità per lo sviluppo del turismo lento e sostenibile, e generando valore per i territori coinvolti.