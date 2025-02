Una vita insieme, per San Valentino Udine festeggia le sue coppie più longeve

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. In occasione di San Valentino, questa mattina al Teatro Palamostre il Comune di Udine ha festeggiato le coppie cittadine più longeve, sposate da 50, 60 e 70 anni. Erano 150 le coppie presenti all’evento organizzato dall’Amministrazione Comunale in occasione di San Valentino, denominato “Una vita Insieme”. L’evento trasmesso in diretta da Telefriuli, andrà in replica domani alle 14.30 e lunedì alle 8.45. Le coppie hanno raccontato la loro esperienza di vita tra aneddoti, sorrisi e sana ironia.