UniUd, porte aperte a Pordenone: stand e lezioni prova per 400 studenti

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Porte aperte a Pordenone, nel campus di via Prassecco, per gli open days del 3 e 4 febbraio dell’Università di Udine, pronta ad accogliere gli studenti delle scuole superiori del Friuli occidentale mettendo in mostra in particolare i corsi pordenonesi- Banca e finanza, Infermieristica, Ingegneria industriale per l’energia, Scienze e tecnologie multimediali.

In programma anche lezioni prova con i docenti per far respirare ai ragazzi l’atmosfera di studiare sui banchi dell’università. Ad aderire circa 400 studenti degli istituti Sarpi di San Vito, Kennedy e Grigoletti di Pordenone, Pujati e Marchesini di Sacile.