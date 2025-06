GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. A sette anni dall’ultima esibizione in Friuli Venezia Giulia, Vasco Rossi sarà protagonista di due esibizioni allo Stadio Friuli, il 28 e 29 giugno 2026. Grande l’entusiasmo a Udine alla notizia, arrivata durante il tour che ha portato il rocker pochi giorni fa ad esibirsi a Bibione. Il rocker, da 50 anni sulla cresta dell’onda mobilità migliaia di fan: 600mila gli spettatori complessivi per il tour in corso.