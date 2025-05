Lo sport è un’opportunità e non un dovere: scegliere di praticare uno sport – qualunque esso sia e a qualsiasi livello – impone il rispetto di norme di condotta basilari come il rispetto dell’altro, il rispetto delle regole di gioco, dentro e fuori dal campo, ed il rispetto della figura dell’allenatore. Conoscere e soprattutto rispettare questi valori, in un mondo dominato dai social media, è sempre più complesso e cercheremo di capirne il perchè.