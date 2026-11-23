A cinquant’anni dal terremoto del Friuli del 1976, un’opera di videomapping immersivo restituisce al pubblico la straordinaria storia della ricostruzione del Duomo di Sant’Andrea Apostolo di Venzone. Un progetto che intreccia ricerca storica, architettura, tecnologia e musica per raccontare il valore umano e culturale di una delle più significative esperienze di recupero del patrimonio storico in Europa.

Ci sono edifici che custodiscono la memoria di un territorio e delle comunità che lo abitano. Il Duomo di Sant’Andrea Apostolo di Venzone è uno di questi. La sua ricostruzione, dopo il terremoto del 1976, rappresenta una delle testimonianze più significative della capacità del Friuli Venezia Giulia di trasformare la devastazione in un’occasione di rinascita, attraverso un complesso intervento di recupero fondato sul metodo dell’anastilosi.

È proprio questa storia che “Le Pietre Ricordano. La ricomposizione del Duomo di Venzone raccontata attraverso la luce” intende restituire al pubblico. Un’opera di videomapping immersivo che trasforma l’architettura del Duomo in uno spazio narrativo, accompagnando i visitatori alla scoperta del processo che ha consentito di recuperare, identificare e ricollocare migliaia di elementi lapidei, restituendo al monumento la sua configurazione originaria.

Documentazione storica e narrazione immersiva

Il progetto nasce da un’approfondita ricerca storica e documentale, che ha preso avvio dal recupero e dall’analisi delle tavole tecniche del progetto architettonico e strutturale elaborato dall’architetto Francesco Doglioni, tra i più autorevoli studiosi italiani nel campo del restauro.

Le geometrie, le relazioni costruttive, le tracce della materia originaria e le fasi del complesso processo di ricomposizione sono diventate la base per una reinterpretazione visiva attraverso le tecnologie

immersive. Le informazioni custodite nella documentazione tecnica si trasformano così in immagini, animazioni e giochi di luce, rendendo comprensibile e accessibile al grande pubblico il lavoro di conoscenza, catalogazione e ricostruzione che ha accompagnato la rinascita del Duomo.

Lo spettacolo ripercorre idealmente il passaggio dalla distruzione alla ricomposizione, dando forma visiva al lavoro che ha permesso di riconoscere e ricollocare circa 9.000 pietre.

La musica come parte integrante del racconto

Elemento fondamentale dell’esperienza è la componente musicale. Le composizioni originali, realizzate appositamente per il progetto, saranno eseguite dall’Orchestra Giovanile Filarmonici Friulani, partner artistico dell’iniziativa.

La musica non costituisce quindi solo un accompagnamento alle immagini, ma partecipa attivamente alla costruzione della narrazione, dialogando con lo spazio architettonico e con le proiezioni.

Nel percorso trova spazio anche un riferimento simbolico al cielo del Friuli, evocazione dei giorni successivi alle scosse del 1976, quando il paesaggio e la natura rappresentarono per molte persone alcuni dei pochi punti di riferimento rimasti. Un elemento che amplia il racconto dalla dimensione architettonica a quella umana e collettiva, riportando al centro il legame tra una comunità e il proprio territorio.

Un patrimonio di memoria da raccontare e trasmettere

A cinquant’anni dal terremoto, “Le Pietre Ricordano” si propone di valorizzare non soltanto il risultato architettonico della ricostruzione, ma anche il patrimonio di conoscenze, competenze e capacità di collaborazione che lo ha reso possibile.

La storia del Duomo di Venzone è un’occasione per riflettere sul significato della tutela del patrimonio culturale e sul ruolo delle comunità nella conservazione della propria identità. Attraverso un linguaggio contemporaneo, il progetto rende visibile un’esperienza che appartiene alla storia del Friuli Venezia Giulia e che rappresenta un riferimento nel panorama internazionale del restauro.

L’opera, progettata dai tecnici di The Lights con la direzione artistica del Servizio gestione Villa Manin, catalogazione e sviluppo del territorio dell’Ente Regionale per il Patrimonio Culturale del Friuli Venezia Giulia – ERPAC, sarà presentata ufficialmente domenica 29 novembre 2026, all’interno del Duomo di Sant’Andrea Apostolo di Venzone, con una serata inaugurale a ingresso su prenotazione, che prevede anche un concerto dell’Orchestra Giovanile Filarmonici Friulani.

Successivamente, l’installazione sarà aperta al pubblico con un calendario di proiezioni che proseguirà fino a gennaio 2027.

PROGRAMMA EVENTO INAUGURALE

Domenica 29 novembre 2026 (Ingresso su prenotazione)

· Ore 16.45 – 17.30: Accoglienza del pubblico e verifica prenotazioni

· Ore 17.30 – 18.15: Concerto dell’Orchestra Giovanile Filarmonici Friulani

· Ore 18.15 – 18.35: Saluti e interventi istituzionali

· Ore 18.35 – 18.50: Prima proiezione di “Le Pietre Ricordano”, la ricomposizione del Duomo di Venzone raccontata attraverso la luce, in memoria del terremoto del 1976, a cinquant’anni dall’evento. La proiezione sarà accompagnata dall’esecuzione dal vivo delle musiche originali a cura dell’Orchestra Giovanile Filarmonici Friulani.

Turni di proiezione dell’evento inaugurale:

· Secondo turno:

o Accesso: 18.50 – 19.20 / Proiezione: 19.20 – 19.35

· Terzo turno:

o Accesso: 19.35 – 20.05 / Proiezione: 20.05 – 20.20

PROIEZIONI AD INGRESSO LIBERO

Dal 30 NOVEMBRE 2026 al 31 GENNAIO 2027

· Giorni feriali: 18.00 / 18.30 / 19.00 / 19.30

· Giorni festivi: 17.00 / 17.30 / 18.00 18.30 / 19.00 / 19.30

Durata proiezione: 15 min.