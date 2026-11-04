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Verso Pn ’27: Nem celebra le eccellenze sportive e musicali

Sala gremita, ieri sera, al Capitol per il secondo evento targato Messaggero Veneto, Comune e Bcc.
Alberto Comisso
Autore: Alberto Comisso

Sala Capitol gremita per il secondo incontro targato Nord Est Multimedia verso “Pordenone Capitale della cultura 2027”. Con il sostegno del Comune e della Bcc Pordenonese e Monsile, la serata “Pordenone, la città che te le suona” ha riunito la comunità attorno ai grandi traguardi dello sport e della musica locale.

Introdotto dal condirettore del Messaggero Veneto, Paolo Mosanghini, dal presidente della Bcc, Loris Paolo Rambaldini ,e dall’assessore Alberto Parigi, l’evento ha ripercorso le epopee del volley in Superlega con la Tinet Prata, del tennis, dell’atletica, dell’hockey e dell’Italian Baja.

A dare voce all’anima sportiva sono stati tre protagonisti chiave.

Un racconto corale di passione e riscatto che dimostra come lo sport sia un pilastro fondamentale della cultura del territorio.

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