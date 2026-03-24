Via Albona, al via i lavori di riqualificazione

Operai al lavoro da questa mattina in via Albona, dove è partito il cantiere per la riqualificazione del tratto compreso tra via Del Bon e via XXXOttobre.

L’intervento, dal valore complessivo di 300 mila euro, punta a migliorare la sicurezza della strada e dei marciapiedi, oggi compromessi anche dalla crescita delle radici degli alberi, che nel tempo hanno causato il dissesto della pavimentazione.

Il progetto prevede una riorganizzazione complessiva della sede stradale, con nuovi marciapiedi più ampi e accessibili, il rifacimento della carreggiata e l’introduzione di attraversamenti pedonali più sicuri. Saranno inoltre adeguate le fermate dell’autobus e realizzato un nuovo impianto di illuminazione pubblica.

Particolare attenzione è stata dedicata alla tutela del verde: nessuna alberatura sarà rimossa e saranno installati sistemi che permetteranno alle radici di crescere senza danneggiare la pavimentazione.

I lavori interesseranno principalmente via Albona fino all’altezza del civico 85 e avranno una durata prevista di circa 120 giorni, con possibili modifiche alla viabilità e disagi temporanei durante il cantiere.