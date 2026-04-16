Vinitaly Design Award, eccellenza friulana: Tailor Brand vince il “Black”

C’è anche il Friuli Venezia Giulia tra i protagonisti del Vinitaly Design Award, il riconoscimento dedicato al packaging e al design nell’ambito del Salone internazionale del vino e dei distillati di Veronafiere. A conquistare il trofeo “Black”, massimo premio di categoria, è stata l’azienda friulana Tailor Brand con il progetto “Vecchia Grappa di Prosecco – Collezione Genesi Andrea Da Ponte”, realizzato per la Distilleria Andrea Da Ponte.

Il riconoscimento è arrivato nella categoria Clear Spirits e premia un lavoro che unisce estetica, identità e strategia di mercato. Il premio porta la firma di Matteo e Giovanni Boscolo, giovani designer friulani under 30, autori del progetto sviluppato insieme all’azienda di famiglia guidata dal padre Ivano Boscolo.

Il concept ruota attorno a una bottiglia dal forte impatto visivo: vetro scuro quasi nero, attraversato da una torsione verticale che crea un effetto dinamico a spirale. Il tappo dorato e i dettagli metallici dialogano con un’etichetta chiara e dal tratto classico, in un equilibrio tra modernità e tradizione.

La motivazione ufficiale del premio sottolinea “l’elevata qualità progettuale, la coerenza del design, la capacità di coniugare riconoscibilità del brand, innovazione tecnica e valore emozionale”.

Un riconoscimento che conferma il ruolo crescente del packaging come leva strategica nel settore dei distillati e premia la capacità di due giovani professionisti friulani di portare innovazione nel design del made in Italy.