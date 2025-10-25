Volontariato, dal Meeting l’appello alla Regione

GUARDA IL VIDEO Essere coprotagonisti nella costruzione del welfare regionale: è la richiesta arrivata dal Meeting del Volontariato di Udine, che ha riunito oggi rappresentanti e attivisti del terzo settore da tutto il Friuli Venezia Giulia. Il presidente del MoVi Fvg, Dino Del Savio, ha rilanciato la disponibilità a collaborare con la Regione per rivedere la normativa sul volontariato:

Nonostante la crisi demografica e le difficoltà nel coinvolgere i giovani, il volontariato in regione mostra una buona tenuta: 167 mila persone impegnate, pari al 14,4% della popolazione, contro una media nazionale del 9%.

