WhatWeAre, giovani talenti della danza a Udine

Successo a Udine per l’undicesima edizione di WhatWeAre, piattaforma internazionale dedicata alla danza contemporanea promossa dall’Associazione Danza e Balletto.Sul palco del Teatro San Giorgio si sono esibiti 39 giovani artisti provenienti da diverse regioni italiane, ma anche da Croazia e Germania.Ventinove le proposte finaliste selezionate tramite call internazionale.Confermati anche quest’anno 21 incentivi e premi, tra cui il riconoscimento coreografico sostenuto dal CSS e dalla Fondazione dell’Accademia Nazionale di Danza di Roma.In anteprima è stata presentata anche la mostra itinerante “Oltre l’immagine”, progetto fotografico di David Raccanello che unisce danza, paesaggio e intelligenza artificiale.