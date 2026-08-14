Zini: “Trovata soluzione abitativa a Udine per il post carcere”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. L’attenzione al mondo delle carceri è attenzione a tutte le fragilità. Per questo, durante un consiglio comunale dello scorso dicembre, tra i diversi obiettivi, era stato posto anche quello di identificare una possibile idea di edificio in cui sviluppare una soluzione abitativa per le persone detenute che non hanno una rete familiare o una situazione economica che consenta loro, al momento dell’uscita dal carcere, di trovare una collocazione abitativa. L’assessore Zini annuncia di avere individuato l’immobile.

E’ richiesto un investimento importante.