Zini: “Trovata soluzione abitativa a Udine per il post carcere”

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GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. L’attenzione al mondo delle carceri è attenzione a tutte le fragilità. Per questo, durante un consiglio comunale dello scorso dicembre, tra i diversi obiettivi, era stato posto anche quello di identificare una possibile idea di edificio in cui sviluppare una soluzione abitativa per le persone detenute che non hanno una rete familiare o una situazione economica che consenta loro, al momento dell’uscita dal carcere, di trovare una collocazione abitativa. L’assessore Zini annuncia di avere individuato l’immobile.
GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. L’attenzione al mondo delle carceri è attenzione a tutte le fragilità. Per questo, durante un consiglio comunale dello scorso dicembre, tra i diversi obiettivi, era stato posto anche quello di identificare una possibile idea di edificio in cui sviluppare una soluzione abitativa per le persone detenute che non hanno una rete familiare o una situazione economica che consenta loro, al momento dell’uscita dal carcere, di trovare una collocazione abitativa. L’assessore Zini annuncia di avere individuato l’immobile.
E’ richiesto un investimento importante.