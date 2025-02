ZTL a Udine, slitta a luglio l’attivazione delle telecamere

GUARDA IL VIDEO. Le telecamere ai varchi di accesso alla ZTL di Udine saranno riaccese a Luglio ma l’amministrazione comunale ha deciso di installarne di altre. Lunedì 10 febbraio tornerà in vigore la Zona a Traffico limitato dopo il periodo di sospensione e partiranno i lavori di ristrutturazione di via Poscolle alta: la riqualificazione del cosiddetto “ferro di cavallo” che lambisce piazza XX settembre. Si tratta di lavori di ristrutturazione della condotta idrica e del sistema fognario ad opera di Cafc, cui seguirà il rifacimento completo del porfido ma nell’occasione l’amministrazione predisporrà i plinti, ovvero le aree per l’installazione dei nuovi impianti di videosorveglianza.