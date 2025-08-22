Udine,contributi per le cure veterinarie: un aiuto a cittadini e ai loro animali

Aiutare chi si trova in difficoltà economica a curare il proprio animale domestico. Con questo obiettivo il Comune di Udine ha indetto un bando per la concessione di contributi sulle spese veterinarie sostenute nel 2024, coprendo fino al 100% dei costi, per un massimo di mille euro a animale. “Il legame con i nostri animali è fondamentale, soprattutto nei momenti di fragilità – ha spiegato l’assessore al benessere animale Rosi Toffano – Vogliamo essere vicini a chi non può permettersi cure veterinarie”. Sulla stessa linea l’assessore all’equità sociale Stefano Gasparin, che ha sottolineato il valore degli animali anche come sostegno emotivo contro solitudine e isolamento, in particolare per anziani e persone sole. Il bando è rivolto ai residenti con ISEE sotto i 12mila euro, o agli over 65 con reddito fino a 25mila. Le domande possono essere presentate entro il 30 settembre 2025, via mail, PEC o direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune. Un’iniziativa finanziata con fondi regionali, che riconosce il ruolo degli animali d’affezione non solo nella vita dei singoli cittadini, ma anche nel benessere sociale della comunità.